У Туреччині поліція провела обшуки у штаб-квартирі телеканалу, який часто критикує Ердогана

У межах рейду, пов’язаного з власником каналу, видали 17 ордерів на арешт.

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У Туреччині поліція провела рейд у штаб-квартирі опозиційного телеканалу Halk TV, зупинивши його прямий ефір.

Про це повідомляє BBC.

Представники каналу повідомили, що в середу вранці співробітники не змогли потрапити до будівлі телеканалу в Стамбулі, а також що для управління каналом призначили нового керівника.

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Турецькі ЗМІ повідомили, що фінансова поліція проводила обшук у приміщенні. У межах рейду, пов’язаного з власником каналу, видали 17 ордерів на арешт.

Телеканал Halk TV вважається близьким до опозиційної Республіканської народної партії (CHP). Канал часто критикує керівну “Партію справедливості та розвитку” (AKP) президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У травні турецький суд відсторонив керівництво CHP від управління партією, що зміцнило, на думку опозиціонерів, владу Ердогана.

Тим часом популярний мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого вважають головним політичним суперником Ердогана, вже понад рік перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції. Він відкидає всі звинувачення.