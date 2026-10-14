Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаСвіт

У Туреччині поліція провела обшуки у штаб-квартирі телеканалу, який часто критикує Ердогана

У межах рейду, пов’язаного з власником каналу, видали 17 ордерів на арешт.

У Туреччині поліція провела обшуки у штаб-квартирі телеканалу, який часто критикує Ердогана
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: EPA/UPG

У Туреччині поліція провела рейд у штаб-квартирі опозиційного телеканалу Halk TV, зупинивши його прямий ефір.

Про це повідомляє BBC.

Представники каналу повідомили, що в середу вранці співробітники не змогли потрапити до будівлі телеканалу в Стамбулі, а також що для управління каналом призначили нового керівника.

Реклама

Турецькі ЗМІ повідомили, що фінансова поліція проводила обшук у приміщенні. У межах рейду, пов’язаного з власником каналу, видали 17 ордерів на арешт.

Телеканал Halk TV вважається близьким до опозиційної Республіканської народної партії (CHP). Канал часто критикує керівну “Партію справедливості та розвитку” (AKP) президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У травні турецький суд відсторонив керівництво CHP від управління партією, що зміцнило, на думку опозиціонерів, владу Ердогана.

Тим часом популярний мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого вважають головним політичним суперником Ердогана, вже понад рік перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції. Він відкидає всі звинувачення.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies