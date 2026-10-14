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Хусити поцілили по штаб-квартирі нафтового гіганта "Aramco” у Саудівській Аравії (оновлено)

У Ер-Ріяді вражено житлові будинки, поранено чотирьох людей.

Хусити поцілили по штаб-квартирі нафтового гіганта "Aramco” у Саудівській Аравії (оновлено)
Хусити вдарили по штаб-квартирі "Saudi Aramco"
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія повідомила, що внаслідок атаки на будівлю нафтового гіганта “Aramco” на сході королівства виникла “незначна пожежа”, повідомляють Euronews з посиланням на уряд країни.

У вівторок увечері хусити завдали удару по адміністративній будівлі компанії в місті Дахран. Постраждалих чи загиблих не було.

Оновлено. Financial Times пише, що хусити атакували штаб-квартиру “Saudi Aramco” у Дахрані. Удари спричинили значні пошкодження кількох поверхів адміністративної вежі Aramco.

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У цій будівлі розміщується відділ планування та графіків постачання нафти, який називають “нервовим центром” діяльності компанії. Тут також розташовані офіси вищого керівництва компанії, а також фінансовий та юридичний департаменти.

Окремо стало відомо, що уламки двох перехоплених ракет хуситів поранили чотирьох людей у столиці Ер-Ріяді та пошкодили 15 будинків.

Раніше у вівторок коаліція завдала ударів по нафтових об'єктах у західній частині Ємену у відповідь на найсмертоноснішу за останні роки атаку на території королівства. Унаслідок удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда в суботу загинуло 13 людей, а роботу аеропорту було призупинено.

Читайте такожСаудівська Аравія пообіцяла "серйозну відповідь" на удари хуситів по аеропортах

Речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що удари по контрольованій хуситами столиці Ємену Сані, а також по західних провінціях Дамар і Саада, були спрямовані на об'єкти, що використовуються хуситами для “забезпечення воєнних дій” і “створення загрози королівству, Ємену, південній частині Червоного моря та морським шляхам”.

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