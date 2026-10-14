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В Ірані студентку засудили до смертної кари за “богохульство” у соціальних мережах

Наджме Аміні наразі утримується у в’язниці “Вакілабад” у місті Мешхед на північному сході країни.

В Ірані студентку засудили до смертної кари за “богохульство” у соціальних мережах
Наджме Аміні засудили до смертної кари
Фото: iranhr.net

В Ірані 23-річну Наджме Аміні засудили до смертної кари за богохульство у дописі в соціальних мережах.

Про це пише The Guardian з посиланням на соціальні мережі.

Аміні, студентка, яка вивчає бухгалтерський облік, наразі утримується у в’язниці “Вакілабад” у місті Мешхед на північному сході країни. Її засудили до понад 12 років ув’язнення та смертної кари в межах окремих судових процесів, що розглядалися Революційним судом та судом загальної юрисдикції.

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Джерело, близьке до родини Аміні, повідомило американській організації “Правозахисники в Ірані” (HRAI), що дівчину засудили до смертної кари за звинуваченням у “саб ан-набі” (образі пророка). За наявною інформацією, її заарештували після того, як іранська кіберполіція (Fata) виявила відповідний контент під час моніторингу мережі. Точний зміст її дописів не оприлюднювали.

У другій справі Аміні засудили до 12 років, шести місяців і одного дня ув’язнення за звинуваченнями, що включали дії проти національної безпеки та поширення пропаганди проти режиму.

Аміні заарештували силовики під час загальнонаціональних протестів у січні, які влада жорстоко придушила із застосуванням смертельної сили. Повідомлялося про тисячі загиблих, а інформаційне агентство організації HRAI заявило про арешт понад 50 тисяч осіб.

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  • Правозахисні організації попереджають, що іранська влада дедалі частіше вдається до смертної кари, щоб залякувати мешканців і придушувати інакомислення. За даними організації Iran Human Rights (IHRNGO), що базується в Осло, цього року вже у країні вже було здійснено понад 600 страт.
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