"​Ти знову граєшся в політику": Сікорський звернувся до Маска після обмеження Starlink в Україні

Глава МЗС Польщі вже мав суперечку з мільярдером минулого року – теж через Starlink.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи терміналів Starlink для українських військових.

Свою реакцію польський урядовець опублікував у соцмережі X.

"Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову використовуєш свої продукти в політичних цілях? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", – написав Сікорський.

Так він відреагував на повідомлення про обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Звернення польського міністра відсилає до попередньої публічної суперечки з Маском. Торік бізнесмен назвав Сікорського "маленькою людиною" після того, як виник конфлікт через погрози відключити Starlink в Україні. Тоді глава польського уряду Дональд Туск нагадав американцям про норми дипломатичного спілкування.

За словами радника президента Сергія Бескрестнова, українських військових заздалегідь не попередили про запровадження обмежень Starlink, що призвело до зриву частини бойових місій. Джерела LB.ua у Силах оборони підтвердили інформацію про ситуацію зі Starlink.