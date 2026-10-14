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"​Ти знову граєшся в політику": Сікорський звернувся до Маска після обмеження Starlink в Україні

Глава МЗС Польщі вже мав суперечку з мільярдером минулого року – теж через Starlink.

"​Ти знову граєшся в політику": Сікорський звернувся до Маска після обмеження Starlink в Україні
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото:  EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи терміналів Starlink для українських військових.

Свою реакцію польський урядовець опублікував у соцмережі X.

 "Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову використовуєш свої продукти в політичних цілях? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", – написав Сікорський.

Так він відреагував на повідомлення про обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Звернення польського міністра відсилає до попередньої публічної суперечки з Маском. Торік бізнесмен назвав Сікорського "маленькою людиною" після того, як виник конфлікт через погрози відключити Starlink в Україні. Тоді глава польського уряду Дональд Туск нагадав американцям про норми дипломатичного спілкування. 

  • За словами радника президента Сергія Бескрестнова, українських військових заздалегідь не попередили про запровадження обмежень Starlink, що призвело до зриву частини бойових місій. Джерела LB.ua у Силах оборони підтвердили інформацію про ситуацію зі Starlink.
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