"​Ти знову граєшся в політику": Сікорський звернувся до Маска після обмеження Starlink в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи терміналів Starlink для українських військових.
Свою реакцію польський урядовець опублікував у соцмережі X.
"Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову використовуєш свої продукти в політичних цілях? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", – написав Сікорський.
Так він відреагував на повідомлення про обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.
Звернення польського міністра відсилає до попередньої публічної суперечки з Маском. Торік бізнесмен назвав Сікорського "маленькою людиною" після того, як виник конфлікт через погрози відключити Starlink в Україні. Тоді глава польського уряду Дональд Туск нагадав американцям про норми дипломатичного спілкування.
- За словами радника президента Сергія Бескрестнова, українських військових заздалегідь не попередили про запровадження обмежень Starlink, що призвело до зриву частини бойових місій. Джерела LB.ua у Силах оборони підтвердили інформацію про ситуацію зі Starlink.
- Також підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зіткнулися з перебоями в роботі. Причиною стало обмеження швидкості передавання даних, яке вплинуло на керування безпілотниками.
- Раніше SpaceX уже обмежувала використання Starlink під час низки далекобійних ударів по об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Це призвело до зриву окремих операцій.