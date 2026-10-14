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​7-й корпус ДШВ підтвердив проблеми зі Starlink: довелося скасувати частину місій безпілотників

Під час польоту БпЛА на швидкості 110-120 км/год зв’язок міг зникати на 10-20 секунд.

​7-й корпус ДШВ підтвердив проблеми зі Starlink: довелося скасувати частину місій безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: 7 корпус ДШВ

Підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зіткнулися з перебоями в роботі Starlink. Причиною стало обмеження швидкості передавання даних, яке вплинуло на керування безпілотниками.

Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

За спостереженнями військових, під час польоту БпЛА на швидкості 110-120 км/год зв’язок міг зникати на 10-20 секунд. У цей час апарати продовжували рух, однак оператори втрачали можливість повноцінно ними керувати.

У корпусі пояснили, що проблеми пов’язані з пакетом Starshield, призначеним для військового використання. Раніше він не мав обмежень швидкості передавання даних.

Перебої зі зв’язком також створюють ризики для застосування швидкісних безпілотників. Зокрема, апарати типу Middle Strike під час запуску мають набирати високу швидкість, а нестабільне з’єднання може унеможливити їхній запуск або використання за призначенням.

Наслідки проблем уже позначилися на бойовій роботі. За даними 7-го корпусу ДШВ, від початку доби один із підрозділів безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку був змушений скасувати частину місій через перебої зі зв’язком.

  • Джерела LB.ua у Силах оборони підтвердили інформацію про нові обмеження щодо Starlink. За словами радника президента Сергія Бескрестнова, українських військових заздалегідь не попередили про запровадження обмежень, що призвело до зриву частини бойових місій.
  •  Раніше SpaceX уже обмежувала використання Starlink під час низки далекобійних ударів по об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Це призвело до зриву окремих операцій.
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