Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаСуспільствоВійна

​Четвертий етап "Вівальді": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 101 км² території та трьох населених пунктів

Окупантів витіснили з Зеленої Долини, Липового й Колодязів.

​Четвертий етап "Вівальді": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 101 км² території та трьох населених пунктів
Андрій Білецький

У межах четвертого етапу операції "Вівальді" українські військові повернули під контроль 101 км² території та звільнили Зелену Долину, Липове й Колодязі. Втрати російської армії за цей період становлять близько 3000 військових.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

Операція почалася з ліквідації російської інфільтрації, але згодом переросла в масштабний наступ. Через втрату контролю над ситуацією російські підрозділи дезорієнтувалися.

Реклама

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків – Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі", 2 розповів Білецький.

Силам оборони вдалося зірвати наступ російського угруповання "Запад" і змусити противника перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії. Це, як зазначив бригадний генерал, послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий.

Загалом за чотири етапи операції "Вівальді" українські військові повернули під повний контроль 16 населених пунктів і 277 км² території. За оцінкою Білецького, втрати російської армії за весь час операції становлять 8000 військових.

У проведенні операції брали участь:

  • Третя штурмова бригада;
  • 60-та окрема механізована бригада;
  • 125-та окрема важка механізована бригада;
  • 3-й окремий розвідувальний батальйон;
  • 25-й окремий штурмовий батальйон;
  • 21-й окремий батальйон безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴";
  • 66-та окрема механізована бригада;
  • 3-й прикордонний загін;
  • 10-й мобільний прикордонний загін "Дозор";
  • тактичні групи 8-го полку Сил спеціальних операцій;
  • "Lasar's Group" Національної гвардії України;
  • К-2 Сил безпілотних систем;
  • безпілотні підрозділи ЦСО "А".

"Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика лунає. До звʼязку!" – додали в Третьому армійському корпусі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies