Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У межах четвертого етапу операції "Вівальді" українські військові повернули під контроль 101 км² території та звільнили Зелену Долину, Липове й Колодязі. Втрати російської армії за цей період становлять близько 3000 військових.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

Операція почалася з ліквідації російської інфільтрації, але згодом переросла в масштабний наступ. Через втрату контролю над ситуацією російські підрозділи дезорієнтувалися.

Реклама

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків – Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі", 2 розповів Білецький.

Силам оборони вдалося зірвати наступ російського угруповання "Запад" і змусити противника перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії. Це, як зазначив бригадний генерал, послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий.

Загалом за чотири етапи операції "Вівальді" українські військові повернули під повний контроль 16 населених пунктів і 277 км² території. За оцінкою Білецького, втрати російської армії за весь час операції становлять 8000 військових.

У проведенні операції брали участь:

Третя штурмова бригада;

60-та окрема механізована бригада;

125-та окрема важка механізована бригада;

3-й окремий розвідувальний батальйон;

25-й окремий штурмовий батальйон;

21-й окремий батальйон безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴";

66-та окрема механізована бригада;

3-й прикордонний загін;

10-й мобільний прикордонний загін "Дозор";

тактичні групи 8-го полку Сил спеціальних операцій;

"Lasar's Group" Національної гвардії України;

К-2 Сил безпілотних систем;

безпілотні підрозділи ЦСО "А".

"Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика лунає. До звʼязку!" – додали в Третьому армійському корпусі.