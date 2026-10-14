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На Донеччині за добу росіяни вбили 3 мешканців і поранили 17

В області пошкоджено 5 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

На Донеччині за добу росіяни вбили 3 мешканців і поранили 17
Наслідки обстрілів росіянами Донецької ОВА
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу російська армія вбила трьох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили людей у Слов'янську, Дружківці та Староварварівці.

Ще 17 людей в області отримали поранення: 8 у Слов’янську, 7 у Краматорську і по одному у Староварварівці та Роздоллі.

В області пошкоджено 5 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, адмінбудівлю, торговий заклад та три автомобілі.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4416 осіб і поранила 10775. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.
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