На Донеччині за добу росіяни вбили 3 мешканців і поранили 17

За минулу добу російська армія вбила трьох мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти вбили людей у Слов'янську, Дружківці та Староварварівці.
Ще 17 людей в області отримали поранення: 8 у Слов’янську, 7 у Краматорську і по одному у Староварварівці та Роздоллі.
В області пошкоджено 5 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, адмінбудівлю, торговий заклад та три автомобілі.
Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4416 осіб і поранила 10775. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.