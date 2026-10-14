Росія атакувала житловий сектор Рівного, є поранені

"Разом з міською владою перебуваю на місці події", – зазначив Коваль.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Ковель.

Росіяни знову атакували Рівне, під атакою був житловий сектор.

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