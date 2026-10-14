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Росія атакувала житловий сектор Рівного, є поранені

На місці атак працюють відповідні служби.

Росія атакувала житловий сектор Рівного, є поранені
Фото: oporaua.org

Росіяни знову атакували Рівне, під атакою був житловий сектор. 

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Ковель.

Наразі відомо про трьох поранених.

Усі відповідні служби працюють. 

"Разом з міською владою перебуваю на місці події", – зазначив Коваль.

  • Учора унаслідок російської атаки виникла пожежа в навчальному корпусі Рівненського державного гуманітарного університету. Приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. За інформацією університету, під час атаки студенти перебували в укриттях, однак серед адміністративних працівників є постраждалі. Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови.
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