Росія атакувала житловий сектор Рівного, є поранені

Росіяни знову атакували Рівне, під атакою був житловий сектор.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Ковель.
Наразі відомо про трьох поранених.
Усі відповідні служби працюють.
"Разом з міською владою перебуваю на місці події", – зазначив Коваль.
- Учора унаслідок російської атаки виникла пожежа в навчальному корпусі Рівненського державного гуманітарного університету. Приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. За інформацією університету, під час атаки студенти перебували в укриттях, однак серед адміністративних працівників є постраждалі. Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови.