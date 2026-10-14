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115-та бригада уразила російський ударний гелікоптер Мі-28НМ зенітним FPV-дроном

Безпілотник перехопив гелікоптер безпосередньо в повітрі. Екіпаж було знищено.

115-та бригада уразила російський ударний гелікоптер Мі-28НМ зенітним FPV-дроном
Ураження Мі-28НМ
Фото: Скриншот з відео

Пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці" 115-ї окремої механізованої бригади уразили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона.

 Про це повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді

Безпілотник перехопив гелікоптер безпосередньо в повітрі.

"Шансів не залишили ані техніці, ані екіпажу", – зауважили в бригаді.

  • Мі-28НМ – модернізований російський ударний гелікоптер (відомий як "Нічний мисливець"), призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей. Його вартість сягає близько $18-20 мільйонів доларів.
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