115-та бригада уразила російський ударний гелікоптер Мі-28НМ зенітним FPV-дроном

Пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці" 115-ї окремої механізованої бригади уразили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона.
Про це повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді
Безпілотник перехопив гелікоптер безпосередньо в повітрі.
"Шансів не залишили ані техніці, ані екіпажу", – зауважили в бригаді.
- Мі-28НМ – модернізований російський ударний гелікоптер (відомий як "Нічний мисливець"), призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей. Його вартість сягає близько $18-20 мільйонів доларів.