115-та бригада уразила російський ударний гелікоптер Мі-28НМ зенітним FPV-дроном

"Шансів не залишили ані техніці, ані екіпажу", – зауважили в бригаді.

Про це повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді

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Безпілотник перехопив гелікоптер безпосередньо в повітрі. Екіпаж було знищено.

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