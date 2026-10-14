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Через російські обстріли є знеструмлення у Києві та семи областях

У частині областей до кінця доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Через російські обстріли є знеструмлення у Києві та семи областях
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетну атаку на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури вчора станом на ранок 14 жовтня є знеструмлені споживачі у Києві, Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях. 

Як розповіли в Укренерго, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

Щоб не перевантажувати обладнання, пошкоджене попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

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Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 14 жовтня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й вчора. 

Вчора, 13 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4% вищим, ніж максимум у понеділок, 12 жовтня. Причина змін – зниження температури у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами.

Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо. Графік відключень можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у конкретному регіоні.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.

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