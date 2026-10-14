​У Тернополі після атаки БпЛА спалахнула пожежа

Вогонь охопив приміщення на другому поверсі. Рятувальники ліквідували загоряння.Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У Тернополі внаслідок російської атаки безпілотником пошкоджена адміністративна будівля. На другому поверсі спалахнула пожежа.

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