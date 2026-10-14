​У Тернополі після атаки БпЛА спалахнула пожежа

У Тернополі внаслідок російської атаки безпілотником пошкоджена адміністративна будівля. На другому поверсі спалахнула пожежа.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Вогонь охопив приміщення на другому поверсі. Рятувальники ліквідували загоряння.Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- У ніч на 14 жовтня Росія застосувала значну кількість балістичних ракет, чотири з яких вдалося перехопити. Основною ціллю удару була українська енергетика. Також росіяни запустили 128 безпілотників, зокрема 77 реактивних. Українська ППО знищила 115 дронів, серед них 59 реактивних.