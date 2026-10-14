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​У Тернополі після атаки БпЛА спалахнула пожежа

Горіла адмінбудівля. Постраждалих внаслідок обстрілу, попередньо, немає.

​У Тернополі після атаки БпЛА спалахнула пожежа
Обстріл Тернополя
Фото: ДСНС України

У Тернополі внаслідок російської атаки безпілотником пошкоджена адміністративна будівля. На другому поверсі спалахнула пожежа.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив приміщення на другому поверсі. Рятувальники ліквідували загоряння.Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • У ніч на 14 жовтня Росія застосувала значну кількість балістичних ракет, чотири з яких вдалося перехопити. Основною ціллю удару була українська енергетика. Також росіяни запустили 128 безпілотників, зокрема 77 реактивних. Українська ППО знищила 115 дронів, серед них 59 реактивних.
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