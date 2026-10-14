Обох фігурантів вдалося викрити на початку їхньої шпигунської активності.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала двох російських агентів, які діяли окремо один від одного у Дніпрі та Слов’янську.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Обох фігурантів вдалося викрити на початку їхньої шпигунської активності. Це дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та АЗС, на які “полювали” агенти.

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Як з’ясувало розслідування, одним з коригувальників виявився завербований росіянами працівник автозаправного комплексу у Слов’янську. До уваги ворога він потрапив через свого колишнього однокласника, який з початком повномасштабної війни виїхав до Росії та працює на російських спецслужбістів.

Після вербування зловмисник приховано знімав на телефонну камеру колони ЗСУ, що перебували на території або поблизу АЗС.

Надалі він мав направити окупантам фотознімки та відео військової техніки для підготовки прицільного удару. Крім цього, фігурант на власному авто об’їжджав інші заправні станції, а також мости, які використовують у логістиці Сили оборони.

Ще одним російським агентом є завербований ворогом мешканець Покровська, який у 2024 році переїхав до Дніпра та оселився у місцевому гуртожитку.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив через свої прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів.

За інструкцією кураторки з РФ агент мав скоригувати ракетно-дронові атаки по місцях найбільшого зосередження особового складу і розміщення техніки Сил оборони в обласному центрі.

Для пошуку розвідданих фігурант пішки обходив місцевість або використовував громадський транспорт, щоб дістатися віддалених районів. Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами їхньої роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.