У Нацполіції повідомили про оголошення першої в Україні підозри за створення шахрайського кол-центру

Кіберполіцейські Львівщини викрили організовану групу, яка діяла на території міста Стрий та ошукувала громадян України, зокрема й тих, що перебували у Чехії та Польщі.

У Національній поліції повідомили про оголошення першої в Україні підозри за створення шахрайського кол-центру.

Зазначається, що кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими поліції обласного главку та працівниками регіонального управління СБУ викрили організовану групу, яка діяла на території міста Стрий та ошукувала громадян України, зокрема й тих, що перебували у Чехії та Польщі.

За даними слідства, фігуранти організували роботу шахрайського кол-центру та шукали потенційних жертв на дейтингових онлайн-сервісах.

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Для цього вони створювали фейкові облікові записи, видавали себе за інших людей, розпочинали листування та поступово входили у довіру до співрозмовників.

Щоб зробити спілкування більш переконливим, зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяло змінювати чоловічий голос на жіночий. Таким чином під час спілкування з чоловіками фігуранти могли видавати себе за жінок.

Після встановлення довірливих відносин співрозмовникам надсилали фотографії, у яких містився прихований ратник або RAT (від англ. remote administration tool – засіб віддаленого контролю) - програмне забезпечення, що дозволяє дистанційно керувати комп'ютером або системою.

Після відкриття такого файлу зловмисники отримували прихований контроль над гаджетом жертви, доступ до конфіденційних даних та можливість обходити двофакторну автентифікацію при вході до онлайн-банкінгу для подальшого списання коштів.

Незаконно отримані кошти учасники групи конвертували у криптовалюту з метою їх подальшої легалізації.

У межах кримінального провадження поліцейські провели 9 обшуків, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, десятки смартфонів та SIM-карток, криптогаманець, чорнові записи, понад 1,2 мільйона гривень, а також іноземну валюту (долари США та Канади, євро, чеські крони, злоті, швейцарські франки та ін.) на понад 800 тисяч в гривневому еквіваленті.

Поліцейські затримали трьох молодиків та повідомили їм підозри в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1, 2 ст. 255-4 (Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою або участь у ній), ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 15 років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування, можлива додаткова правова кваліфікація.