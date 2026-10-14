Під атакою був Жмеринський район області.

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Уночі російські війська завдали удару по об’єкту залізничної інфраструктури в Жмеринському районі Вінницької області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, а сам об’єкт зазнав значних руйнувань.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Роботи з ліквідації наслідків ускладнювали повторні загрози російських ударів безпілотниками та балістичними ракетами. Через небезпеку рятувальникам доводилося тимчасово зупиняти гасіння пожежі та поновлювати його після відбою повітряної тривоги.

Зрештою пожежники ліквідували всі осередки займання, а сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Загиблих і травмованих немає.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України