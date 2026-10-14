​На правому березі Києва через аварію частина будинків залишилася без світла

У частині будинків на правому березі Києва зникло електропостачання через аварію. Наразі графіки відключень у столиці не діють.
Про це повідомили в ДТЕК.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
- У ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами, зокрема завдавши ударів по енергетичній інфраструктурі Києва. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, під ударом опинилися всі три столичні ТЕЦ. У місті виникли перебої з електропостачанням, частково зупинявся громадський електротранспорт.
- Станом на 12:00 унаслідок нічної та ранкової атак у Києві загинули п’ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення. Пошкодження зафіксували в Деснянському, Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.