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"Флеш": уночі SpaceX обмежила роботу Starlink, через що зірвалася низка важливих місій

Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження.

"Флеш": уночі SpaceX обмежила роботу Starlink, через що зірвалася низка важливих місій
Starlink
Фото: Дія

У ніч на 14 жовтня термінали Starlink почали втрачати зв'язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Через це зірвалася низка важливих місій.

Про це повідомив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується «військового пакету» послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину", - написав він у Telegram.

Бескрестнов також зазначив, що Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. 

"Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", – додав він. 

  • Протягом двох днів Україна не отримувала від партнерів раннього попередження про запуск ворогом балістики, підтвердив учора президент. 
  • Наразі Україна має доступ до Starlink лише на власній території. Система також використовується в Криму та інших окупованих Росією регіонах. Водночас компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, обмежила роботу Starlink усередині Росії.
  • Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його поговорити з Ілоном Маском про можливість використання Starlink для українських далекобійних дронів. Україна хоче застосовувати такі безпілотники для ураження російських балістичних ракетних установок, пунктів управління та іншої військової інфраструктури на відстані до 200 км від кордону.
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