Ющенко написав відкритого листа Трампу і нагадав про Будапештський меморандум

Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа президенту США Дональду Трампу.
Повний текст Ющенко опублікував у фейсбуці.
"Подивіться на те, що відбувається в Україні просто зараз, цієї хвилини. Наші міста щодня й щоночі здригаються від російських балістичних ракет та важких авіабомб. І б’ють вони не по військових об’єктах — ворог цілеспрямовано нищить мирних людей, намагаючись випалити нашу свободу. Вони б'ють по звичайних житлових будинках у древньому Києві, по сплячих кварталах у Запоріжжі, Одесі, Дніпру та Харківщині. Свіжий приклад: варто було Вам лише заговорити про можливість якихось «поступок» чи домовленостей із путіним, як Кремль одразу ж «подякував» за це черговими кривавими ударами по наших родинах", - йдеться в листі.
Ющенко наголосив, що на тлі постійного терору Росії заклики до України "зупинитися" виглядають "дико й боляче", як і повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем.
"Кожен долар від цього дизелю — це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні — це живити його воєнну машину", - наголосив він.
Читайте такожЕнергетичне перемир’я на користь Кремля. Чому Дональд Трамп хоче захистити російські НПЗ
Третій президент України нагадав, що в 1994 році Сполучені Штати Америки разом із партнерами підписали Будапештський меморандум, давши Україні офіційні гарантії безпеки.
"Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?! Адже згадайте й власну історію Сполучених Штатів! У 1930-х роках Вашингтон теж вірив, що торгівля нафтою з Імператорською Японією допоможе втримати «стабільність». США роками продавали їм пальне, намагаючись відкупитися від війни. Чим це закінчилося? Трагедією Перл-Гарбору, коли японські літаки на американському ж пальному бомбили ваш флот. І згадайте, хто завжди стояв поруч, коли треба було захищати свободу", - наголосив він.
"І тому наостанок я хочу сказати найголовніше — те, що має зрозуміти весь світ і Ви особисто, пане Президенте. Українська ідентичність — це нескореність. Ми — народ із глибоким корінням, прив'язаний до своєї землі любов'ю, працею й духом волі. Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей. З тиранами не домовляються — їх зупиняють!", - додав Ющенко.
Контекст
Наприкінці минулого тижня американський президент знову загострив риторику стосовно України і почав вимагати виборів президента. А спершу він заявив, що домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизелю і на кілька місяців послабив нафтові санкції проти Росії. Відповідне рішення він ухвалив на тлі наближення проміжних виборів і світової енергетичної кризи, що розпочалася після атак Ірану на нафтові заводи в країнах Перської затоки.
Україна та європейські лідери розкритикували угоду з росіянами, оскільки агресор отримав більше можливостей заробляти кошти на ведення війни.
11 жовтня Трамп написав у соцмережах про те, що між Україною і Росією встановлено енергетичне перемир'я.