Ющенко написав відкритого листа Трампу і нагадав про Будапештський меморандум

"Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?!".

Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа президенту США Дональду Трампу.

Повний текст Ющенко опублікував у фейсбуці.

"Подивіться на те, що відбувається в Україні просто зараз, цієї хвилини. Наші міста щодня й щоночі здригаються від російських балістичних ракет та важких авіабомб. І б’ють вони не по військових об’єктах — ворог цілеспрямовано нищить мирних людей, намагаючись випалити нашу свободу. Вони б'ють по звичайних житлових будинках у древньому Києві, по сплячих кварталах у Запоріжжі, Одесі, Дніпру та Харківщині. Свіжий приклад: варто було Вам лише заговорити про можливість якихось «поступок» чи домовленостей із путіним, як Кремль одразу ж «подякував» за це черговими кривавими ударами по наших родинах", - йдеться в листі.

Реклама

Ющенко наголосив, що на тлі постійного терору Росії заклики до України "зупинитися" виглядають "дико й боляче", як і повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем.

"Кожен долар від цього дизелю — це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні — це живити його воєнну машину", - наголосив він.

Третій президент України нагадав, що в 1994 році Сполучені Штати Америки разом із партнерами підписали Будапештський меморандум, давши Україні офіційні гарантії безпеки.

"Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?! Адже згадайте й власну історію Сполучених Штатів! У 1930-х роках Вашингтон теж вірив, що торгівля нафтою з Імператорською Японією допоможе втримати «стабільність». США роками продавали їм пальне, намагаючись відкупитися від війни. Чим це закінчилося? Трагедією Перл-Гарбору, коли японські літаки на американському ж пальному бомбили ваш флот. І згадайте, хто завжди стояв поруч, коли треба було захищати свободу", - наголосив він.

"І тому наостанок я хочу сказати найголовніше — те, що має зрозуміти весь світ і Ви особисто, пане Президенте. Українська ідентичність — це нескореність. Ми — народ із глибоким корінням, прив'язаний до своєї землі любов'ю, працею й духом волі. Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей. З тиранами не домовляються — їх зупиняють!", - додав Ющенко.

Контекст

Наприкінці минулого тижня американський президент знову загострив риторику стосовно України і почав вимагати виборів президента. А спершу він заявив, що домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизелю і на кілька місяців послабив нафтові санкції проти Росії. Відповідне рішення він ухвалив на тлі наближення проміжних виборів і світової енергетичної кризи, що розпочалася після атак Ірану на нафтові заводи в країнах Перської затоки.

Україна та європейські лідери розкритикували угоду з росіянами, оскільки агресор отримав більше можливостей заробляти кошти на ведення війни.

11 жовтня Трамп написав у соцмережах про те, що між Україною і Росією встановлено енергетичне перемир'я.