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​Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя: є руйнування (оновлено)

Попередньо, внаслідок обстрілу є постраждалі.

​Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя: є руйнування (оновлено)
Обстріл Запоріжжя
Фото: Обстріл Запоріжжя

Російські війська завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновані будинки, інформацію про наслідки наразі уточнюють.

Про це повідомили співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров і виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. 

На фото, оприлюднених ОВА, видно частково зруйновані будинки, засипані уламками вулиці та авто. Згодом Семікін уточнив, що ударів було два. Унаслідок атаки один приватний будинок зруйнований, ще один зазнав пошкоджень і загорівся.

Як зазначив близько 13:30 Федоров, попередньо, є постраждалі. Триває пошукова операція. Під обстріл потрапили одразу кілька вулиць.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

  • У ніч на 14 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Українські військові перехопили чотири балістичні ракети та 115 зі 128 запущених дронів, зокрема 59 із 77 реактивних. Основною ціллю російської атаки була українська енергетика. 
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