​Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя: є руйнування (оновлено)

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Російські війська завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновані будинки, інформацію про наслідки наразі уточнюють.

Про це повідомили співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров і виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

На фото, оприлюднених ОВА, видно частково зруйновані будинки, засипані уламками вулиці та авто. Згодом Семікін уточнив, що ударів було два. Унаслідок атаки один приватний будинок зруйнований, ще один зазнав пошкоджень і загорівся.

Як зазначив близько 13:30 Федоров, попередньо, є постраждалі. Триває пошукова операція. Під обстріл потрапили одразу кілька вулиць.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА