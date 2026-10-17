Посольство України в Іспанії закликало скасувати виступи пропутінських музикантів Вадима Рєпіна та Ніколая Луганського

Посольство України в Королівстві Іспанія висловило глибоке занепокоєння у зв’язку із запланованими в Іспанії виступами російських музикантів Вадима Рєпіна та Ніколя Луганського. Про це йдеться в заяві на сайті Посольства.

Як повідомлялося раніше, 18 жовтня їхній концерт запланований у Культурному центрі Мігеля Делібеса у Вальядоліді, 20 жовтня — у Національній музичній аудиторії в Мадриді, а 22 жовтня — у Філармонічному товаристві Більбао. Міжнародна ініціатива Arts Against Aggression опублікувала відкритий лист із закликом скасувати виступи.

«Занепокоєння Посольства пов’язане не з громадянством артистів, а з їхніми конкретними та задокументованими діями, публічними позиціями та зв’язками з культурними ініціативами, підтримуваними російською державою під час її агресивної війни проти України», – йдеться в заяві Посольства.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення Вадим Рєпін отримав звання народного артиста Російської Федерації. У лютому 2024 року він виступив разом із Державним Кремлівським оркестром на концерті до так званого Дня захисника Вітчизни, представленому як вшанування «захисників» Росії. Його мистецькі проєкти також отримували фінансування російського Президентського фонду культурних ініціатив.

Ніколай Луганський публічно висловлював позиції, що виправдовують незаконну анексію Криму Російською Федерацією, та виступав у тимчасово окупованому Донецьку.

Протягом 2026 року низка культурних установ у Європі та США вже переглянула співпрацю з Вадимом Рєпіним, унаслідок чого його заплановані виступи були скасовані.

Згідно із заявою, Посольство України звернулося до відповідних іспанських інституцій та безпосередніх організаторів концертів із проханням переглянути участь зазначених артистів.

«Ми поважаємо свободу мистецтва та автономію культурних інституцій. Водночас переконані, що культура не існує поза відповідальністю, особливо тоді, коли Росія продовжує свою агресивну війну проти України та використовує культуру як один з інструментів своєї міжнародної присутності», – підсумовує Посольство України в Королівстві Іспанія.