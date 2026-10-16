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В Іспанії затримали підозрюваного у наживі 71 млн грн на теплопостачанні в Івано-Франківську

Учасники схеми подавали органам місцевого самоврядування недостовірні розрахунки для формування тарифів, штучно завищуючи витрати на виробництво тепла.

В Іспанії затримали підозрюваного у наживі 71 млн грн на теплопостачанні в Івано-Франківську

В Іспанії затримали організатора злочинної організації, підозрюваного у заволодінні понад 71 млн грн на теплопостачанні в Івано-Франківську. Із січня він перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомили у Національній поліції.

40-річного жителя Київщини затримали 14 жовтня. Його підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, а також заволодінні понад 71 млн грн під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську. 

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Слідство встановило, що чоловік очолив злочинну організацію з п’яти осіб, до якої входили засновник і керівники приватних компаній, що виробляли та транспортували теплову енергію в Івано-Франківській громаді. Кінцевим бенефіціаром пов’язаних підприємств був організатор.

Упродовж опалювальних сезонів 2021–2023 років учасники подавали органам місцевого самоврядування недостовірні розрахунки для формування тарифів: штучно завищували витрати на виробництво тепла та приховували його фактичні втрати під час транспортування.

Унаслідок цього бюджету Івано-Франківська завдано понад 71 млн грн збитків, а мешканці міста сплачували за тепло, якого фактично не отримували.

У грудні 2025 року чоловіку заочно повідомили про підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. У січні 2026 року йому повідомили про нову підозру — у створенні та керівництві злочинною організацією, заволодінні майном в особливо великих розмірах і внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). 

Слідство встановило, що підозрюваний виїхав з України ще в червні 2025 року. 22 січня 2026 року його оголосили в міжнародний розшук.

Наразі прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури готують запит до компетентних органів Іспанії щодо його екстрадиції в Україну.

Обвинувальний акт щодо інших чотирьох учасників організації прокурори скерували до суду в березні 2026 року. Судовий розгляд триває.

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