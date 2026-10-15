На Закарпатті судитимуть сімох працівників районних ТЦК через фіктивний призов 329 осіб

Навесні правоохоронці викрили схему штучного завищення показників мобілізації в одному з РТЦК та СП області.

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У Закарпатській області Національна поліція викрила фіктивну “мобілізацію” 329 людей, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Семеро працівників ТЦК постануть перед судом. Серед обвинувачених: вже колишній начальник одного з районних РТЦК та СП, його заступник та ще п’ятеро працівників.

Навесні правоохоронці викрили схему штучного завищення показників мобілізації в одному з РТЦК та СП. Керівник центру та його заступник, використовуючи власні кваліфіковані електронні підписи, внесли до системи “Оберіг” неправдиві відомості про нібито призваних на військову службу громадян.

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За допомогою КЕП начальника до системи внесли дані про фіктивний призов 162 осіб.

Інформація щодо ще 108 військовозобовʼязаних чоловіків потрапили до “Оберегу” за допомогою електронного підпису його заступника.

Після викриття керівників центру правоохоронці продовжили документування та встановили інших працівників РТЦК та СП, які могли бути залучені до злочинної схеми. Йдеться про операторів мобілізаційного відділення і групи обліку офіцерів запасу.

Учасники групи внесли аналогічні недостовірні відомості ще щодо 59 військовозобов’язаних.

Загальна кількість осіб з виявленими ознаками фіктивного призову наразі складає 329 осіб.

Нині обвинувальний акт щодо сімох працівникам РТЦК та СП скеровано до суду.