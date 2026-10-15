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Росія вбила за добу трьох мешканців Донецької області (оновлено)

Руйнувань зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 39 житлових будинків.

Росія вбила за добу трьох мешканців Донецької області (оновлено)
Наслідки обстрілу росіянами Донецької області

За минулу добу російська армія вбила трьох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дві людини померли у Слов'янську та одна у Маяках. Ще 9 людей отримали поранення: шість у Слов’янську, двоє у Краматорську та одна Очеретиному.

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Оновлено. У Нацполіції повідомили, що Росія за добу завдала 2 005 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Олександрівка, села Долина, Левадне, Маяки, Очеретине, Роздолля.

Руйнувань зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 39 житлових будинків.

У Слов’янську зруйновано один багатоквартирний і два приватні будинки, цілями ворога також стали чотири цивільних авто.

У Маяках війська РФ ударили по території комунального підприємства. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Краматорськ окупанти атакували трьома бомбами “КАБ-250” і дронами – пошкоджено один багатоквартирний і 28 приватних будинків, два авто.

В Очеретиному зафіксовано влучання по автодорозі та в приватному секторі, пошкоджено автомобіль і два будинки.

В Олександрівці пошкоджено два багатоквартирні будинки, центр первинної медико-санітарної допомоги й заклад освіти, у Билбасівці, Біленькому та Роздоллі – по одному приватному будинку, у Левадному – об’єкт інфраструктури.

Читайте такожУ Краматорську внаслідок авіаударів РФ по багатоповерхівках поранені четверо людей

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4419 осіб і поранили 10784. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.

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