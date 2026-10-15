Руйнувань зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 39 житлових будинків.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За минулу добу російська армія вбила трьох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дві людини померли у Слов'янську та одна у Маяках. Ще 9 людей отримали поранення: шість у Слов’янську, двоє у Краматорську та одна Очеретиному.

Реклама

Оновлено. У Нацполіції повідомили, що Росія за добу завдала 2 005 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Олександрівка, села Долина, Левадне, Маяки, Очеретине, Роздолля.

Руйнувань зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 39 житлових будинків.

У Слов’янську зруйновано один багатоквартирний і два приватні будинки, цілями ворога також стали чотири цивільних авто.

У Маяках війська РФ ударили по території комунального підприємства. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Краматорськ окупанти атакували трьома бомбами “КАБ-250” і дронами – пошкоджено один багатоквартирний і 28 приватних будинків, два авто.

В Очеретиному зафіксовано влучання по автодорозі та в приватному секторі, пошкоджено автомобіль і два будинки.

В Олександрівці пошкоджено два багатоквартирні будинки, центр первинної медико-санітарної допомоги й заклад освіти, у Билбасівці, Біленькому та Роздоллі – по одному приватному будинку, у Левадному – об’єкт інфраструктури.

Читайте також У Краматорську внаслідок авіаударів РФ по багатоповерхівках поранені четверо людей