У Кропивницькому через російську атаку загинули троє людей, є поранені (оновлено)

В Кропивницькому внаслідок російських обстрілів загинула людина.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Оновлення на 01:00. Стало відомо про третього загиблого в Кропивницькому. Поранені шість людей.
Пʼятеро з них перебувають в медичних закладах міста.
Станом на 22:38 стало відомо про ще одну жертву. Таким чином кількість загиблих зросла до двох.
Під атакою опинилась логістика, транспортні та промислові підприємства.
Також внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження домоволодінь у Кропивницькому районі.
В обласному центрі - влучання по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено вікна та авто.
- Російські війська атакували Кіровоградську область. Влучання зафіксували на території одного з транспортних підприємств у Кропивницькому районі.