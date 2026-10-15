Енергетики стабілізували ситуацію в Києві після вчорашнього обстрілу: місто повертається до графіків

Київ 15 жовтня повертається до графіків відключень електроенергії. Енергетики змогли стабілізувати ситуацію після масованого обстрілу, який росіяни провели днем раніше.
Тепер аварійні вимкнення скасовано. Про це повідомили в ДТЕК.
«Де подивитись графіки?У чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий"», – йдеться у повідомленні.
Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
- В ніч на 14 жовтня російська армія атакувала всі три столичні ТЕЦ та била по інших енергооб'єктах. Це призвело до знеструмлень близько 600 000 домівок по країні. У Києві були перебої також з водопостачанням.