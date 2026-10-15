Енергетики стабілізували ситуацію в Києві після вчорашнього обстрілу: місто повертається до графіків

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Київ 15 жовтня повертається до графіків відключень електроенергії. Енергетики змогли стабілізувати ситуацію після масованого обстрілу, який росіяни провели днем раніше.

Тепер аварійні вимкнення скасовано. Про це повідомили в ДТЕК.

«Де подивитись графіки?У чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий"», – йдеться у повідомленні.

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.