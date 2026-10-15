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Енергетики стабілізували ситуацію в Києві після вчорашнього обстрілу: місто повертається до графіків

Аварійні відключення скасовано. 

Енергетики стабілізували ситуацію в Києві після вчорашнього обстрілу: місто повертається до графіків
Фото: ДТЕК Telegram

Київ 15 жовтня повертається до графіків відключень електроенергії. Енергетики змогли стабілізувати ситуацію після масованого обстрілу, який росіяни провели днем раніше.

Тепер аварійні вимкнення скасовано. Про це повідомили в ДТЕК.

«Де подивитись графіки?У чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий"», – йдеться у повідомленні. 

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

  • В ніч на 14 жовтня російська армія атакувала всі три столичні ТЕЦ та била по інших енергооб'єктах. Це призвело до знеструмлень близько 600 000 домівок по країні. У Києві були перебої також з водопостачанням.
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