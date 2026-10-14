На Тернопільщині російський дрон влучив у підприємство: є постраждалі (оновлено)

Під атакою був Чортківський район.

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Увечері 14 жовтня Тернопільщина знову зазнала атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За його словами, о 20:57 зафіксували влучання на підприємстві у Чортківському районі.

«На місце виїхали відповідні служби. Дані про постраждалих уточнюються», - додав Пастух.

За оновленими даними від ОВА станом на 22:35, внаслідок атаки постраждали 5 людей. 2 доставлено екстреними службами, 3 особи звернулись самостійно. Інформація уточнюється.

Він наголосив, що загроза протягом цієї ночі посилена і закликав жителів області реагувати на сигнали тривоги.