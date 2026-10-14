На Тернопільщині російський дрон влучив у підприємство: є постраждалі (оновлено)

Увечері 14 жовтня Тернопільщина знову зазнала атаки ворожих БпЛА.
Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
За його словами, о 20:57 зафіксували влучання на підприємстві у Чортківському районі.
«На місце виїхали відповідні служби. Дані про постраждалих уточнюються», - додав Пастух.
За оновленими даними від ОВА станом на 22:35, внаслідок атаки постраждали 5 людей. 2 доставлено екстреними службами, 3 особи звернулись самостійно. Інформація уточнюється.
Він наголосив, що загроза протягом цієї ночі посилена і закликав жителів області реагувати на сигнали тривоги.
- У ніч на 14 жовтня російський дрон влучив в об’єкт транспортної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих не було.