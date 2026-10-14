Сили оборони: Росіяни використовують Гуляйполе як логістичний плацдарм для наступу на півдні України

Окупанти облаштовують у місті командні пункти, укриття для операторів БпЛА та місця накопичення військ.

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Російські війська використовують окуповане Гуляйполе на Запоріжжі як логістичний плацдарм для підготовки подальших наступальних дій на півдні України. Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними української розвідки, промислові об'єкти, ангари та підвали багатоповерхівок у місті росіяни використовують для накопичення особового складу й техніки, облаштування командних пунктів та укриттів для операторів безпілотників.

Гуляйполе має стратегічне значення через розташування поблизу стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Через місто проходять дороги, якими противник може перекидати підкріплення на кілька напрямків.

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Військові додають, що раніше Гуляйполе майже чотири роки було важливим опорним пунктом української оборони. Тепер російські війська намагаються використати транспортну мережу та міську забудову для розвитку наступу. За оцінкою української розвідки, противник прагне створити умови для просування в бік Запоріжжя та блокування обласного центру.

Одним з основних завдань українських військових є руйнування маршрутів постачання російського угруповання в Гуляйполі.

За даними 7 корпусу ДШВ, основний маршрут постачання проходить через Марфопіль. Відстань від населеного пункту до Гуляйполя становить менш ніж 10 кілометрів, а до українських позицій – менш ніж 20 кілометрів. Через це транспорт із пальним, техніка та підкріплення можуть потрапляти під удари артилерії й ударних безпілотників.

Підрозділи Сил оборони застосовують дрони середньої дальності Darts, щоб ускладнювати постачання російських військ і підготовку нових штурмів.

Також українські військові завдають ударів по інфраструктурі, яку противник використовує для переміщення військ і вантажів. Серія авіаударів по мостах поблизу Пологів суттєво ускладнила логістику російського угруповання та обмежила можливості перекидання техніки й підкріплень.

Через порушення маршрутів постачання окупанти дедалі частіше використовують мототранспорт замість великогабаритної техніки. Такі групи, зазначають у корпусі, більш уразливі до українських засобів ураження.

За даними 7 корпусу ДШВ, на Гуляйпільському напрямку зона ураження безпілотними системами та артилерією сягає 20 кілометрів. У цій зоні українські військові намагаються обмежити можливості противника наближати сили й техніку до переднього краю.

Окремим завданням є виявлення та знищення російських операторів БпЛА, яких окупанти приховують у промислових спорудах і підвалах Гуляйполя.

Водночас російські війська продовжують тактику інфільтрації: невеликі піхотні групи намагаються проникати крізь українські оборонні порядки. У таких випадках українська піхота вступає з ними в безпосередній бій і зупиняє подальше просування.

У 7 корпусі наголошують, що порушення логістики, ураження операторів безпілотників, знищення техніки та штурмових груп є складовими системної роботи Сил оборони з виснаження російського угруповання на цьому напрямку.