На Київщині через падіння уламків російського дрона виникла пожежа

Пожежа сталася у приватному домоволодінні в селі Іванковичі Обухівського району.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У селі Іванковичі Обухівського району Київської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє ДСНС України.

"На Обухівщині, у селі Іванковичі, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає.