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На Київщині через падіння уламків російського дрона виникла пожежа

Пожежа сталася у приватному домоволодінні в селі Іванковичі Обухівського району.

На Київщині через падіння уламків російського дрона виникла пожежа
Наслідки падіння уламків дрона на Київщині
Фото: ДСНС України

У селі Іванковичі Обухівського району Київської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"На Обухівщині, у селі Іванковичі, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає.

  • Унаслідок ранкової російської атаки на Київську область постраждав чоловік, також зафіксовано пошкодження житлових будинків і господарських споруд.
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