На Київщині через падіння уламків російського дрона виникла пожежа

У селі Іванковичі Обухівського району Київської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння.
Про це повідомляє ДСНС України.
"На Обухівщині, у селі Іванковичі, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає.
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