​Росіяни атакували Київщину: поранений чоловік, пошкоджені приватні будинки

Унаслідок ранкової російської атаки на Київську область постраждав чоловік, також зафіксовано пошкодження житлових будинків і господарських споруд.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
В Фастівському районі чоловік дістав рвану рану передпліччя. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Там також пошкоджено вісім приватних житлових будинків і чотири господарські споруди.
У Бучанському районі внаслідок атаки вибило вікна у двох садових будинках. Крім того, на відкритій місцевості виникла пожежа, яку вже ліквідували. Наразі відповідні служби продовжують фіксувати наслідки російської атаки.
- У ніч на 14 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Українські військові перехопили чотири балістичні ракети та 115 зі 128 запущених дронів, зокрема 59 із 77 реактивних. Основною ціллю російської атаки була українська енергетика.
- За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, під ударом опинилися всі три столичні ТЕЦ.