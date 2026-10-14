​Росіяни атакували Київщину: поранений чоловік, пошкоджені приватні будинки

Наслідки обстрілів є в Бучанському та Фастівському районах.

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Унаслідок ранкової російської атаки на Київську область постраждав чоловік, також зафіксовано пошкодження житлових будинків і господарських споруд.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В Фастівському районі чоловік дістав рвану рану передпліччя. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Там також пошкоджено вісім приватних житлових будинків і чотири господарські споруди.

У Бучанському районі внаслідок атаки вибило вікна у двох садових будинках. Крім того, на відкритій місцевості виникла пожежа, яку вже ліквідували. Наразі відповідні служби продовжують фіксувати наслідки російської атаки.