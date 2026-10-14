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На Хмельниччині російський дрон атакував АЗК UKRNAFTA: постраждав працівник

На автозаправній станції спалахнула пожежа, пошкоджене обладнання.

На Хмельниччині російський дрон атакував АЗК UKRNAFTA: постраждав працівник
Обстріл АЗС на Хмельниччині
Фото: Укрнафта

Російський безпілотник атакував автозаправний комплекс UKRNAFTA у Хмельницькій області. Внаслідок влучання на території АЗК спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання. 

Про це повідомили в UKRNAFTA.

Один із працівників зазнав легкого уламкового поранення. Постраждалому надають необхідну допомогу. На місці працюють відповідні служби, які після завершення робіт зможуть оцінити масштаби пошкоджень і визначити обсяг відновлення.

У компанії запевнили, що відновлять пошкоджене обладнання та продовжать роботу.

Фото: Укрнафта

Фото: Укрнафта

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