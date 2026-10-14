Російський безпілотник атакував автозаправний комплекс UKRNAFTA у Хмельницькій області. Внаслідок влучання на території АЗК спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання.
Про це повідомили в UKRNAFTA.
Один із працівників зазнав легкого уламкового поранення. Постраждалому надають необхідну допомогу. На місці працюють відповідні служби, які після завершення робіт зможуть оцінити масштаби пошкоджень і визначити обсяг відновлення.
У компанії запевнили, що відновлять пошкоджене обладнання та продовжать роботу.
- За минулу добу на Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили або подавили 13 російських безпілотників. Унаслідок падіння уламків загорілася АЗС, двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані.
- Також російська атака спричинила пожежі у двох житлових будинках обласного центру, на підприємствах у Хмельницькому та Шепетівському районах, а також пошкодження залізничної інфраструктури, вантажівки й майна.