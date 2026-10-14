Президент України Володимир Зеленський із командою прибув з візитом до Великої Британії, йдеться у його телеграм-каналі.

Сьогодні в українського лідера запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза ІІІ. Раніше Зеленський зустрічався з монархом у червні.

Також у планах – зустріч із премʼєр-міністром Енді Бернемом, де буде йтися про широкий спектр безпекових питань.

Реклама

“Готуємо рішення, які нас посилять. Дякую Королю, Премʼєр-міністру та всій Британії за підтримку!”, – зазначив Зеленський.

У британському уряді зазначили, що Лондон зараз активізує підтримку України. Йдеться про постачання зенітних ракет на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів та підтвердження планів щодо повної заборони надання морських послуг для експорту російського скрапленого природного газу.

Також Британія прискорить постачання легких багатоцільових ракет (LMM), які довели свою надзвичайну ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками, якими росіяни б’ють по українських населених пунктах.

“Велика Британія вже виділила 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на постачання Україні понад 5000 ракет LMM протягом наступних чотирьох років, а також прискорить надання частини (на суму 10 мільйонів фунтів) із оголошеного сьогодні пакету ракет вартістю 45 мільйонів фунтів, щоб задовольнити найнагальніші потреби України в зимовий період”, – йдеться у пресрелізі.

Бернем перед зустріччю зі Зеленським заявив, що непохитна підтримка України Сполученим Королівством має вирішальне значення для забезпечення безпеки тут – у Великій Британії.

“Моє послання до українського народу цілком чітке: ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно, і ми діятимемо рішучіше й оперативніше, підтримуючи вашу мужню боротьбу за мир у Європі”, – заявив Бернем.

Фото: EPA/UPG Енді Бернем та Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр також доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги та фінансової підтримки для надання невідкладної допомоги найближчими тижнями.

Тим часом міністр фінансів Джон Гілі під час зустрічей із представниками МВФ у Бангкоку закликатиме партнерів наслідувати приклад Великої Британії та запровадити аналогічну заборону на імпорт російського СПГ. Раніше, під час Варшавського безпекового форуму, із таким самим закликом до партнерів звернувся британський міністр закордонних справ Ед Мілібенд.