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ДПСУ: На пункті пропуску "Чоп (Тиса)" завтра сповільнять оформлення пасажирів і вантажів

З 09:00 до 17:00 через тимчасове обмеження електропостачання контрольні операції триватимуть повільніше.

ДПСУ: На пункті пропуску "Чоп (Тиса)" завтра сповільнять оформлення пасажирів і вантажів
Фото: ДПСУ

15 жовтня у міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" на кордоні з Угорщиною проводитимуть технічні роботи. Оформлення транспортних засобів буде уповільнене. 

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, роботи триватимуть із 09:00 до 17:00.

У зв’язку з тимчасовим обмеженням електропостачання контрольні операції здійснюватимуть повільніше як для легкових автомобілів, так і для вантажного транспорту.

Водіїв і перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і перетину державного кордону.

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