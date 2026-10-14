ДПСУ: На пункті пропуску "Чоп (Тиса)" завтра сповільнять оформлення пасажирів і вантажів

15 жовтня у міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" на кордоні з Угорщиною проводитимуть технічні роботи. Оформлення транспортних засобів буде уповільнене.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, роботи триватимуть із 09:00 до 17:00.
У зв’язку з тимчасовим обмеженням електропостачання контрольні операції здійснюватимуть повільніше як для легкових автомобілів, так і для вантажного транспорту.
Водіїв і перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і перетину державного кордону.
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