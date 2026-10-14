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НАБУ і САП передали до суду справу експосадовця Київської митниці через відмивання понад $2 млн

Він вклав гроші у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

НАБУ і САП передали до суду справу експосадовця Київської митниці через відмивання понад $2 млн
НАБУ
Фото: сайт НАБУ

Суд отримав обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. 

НАБУ і САП обвинувачують його у відмиванні понад $2 млн, які той вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

За даними слідства, під час роботи на митниці посадовець незаконно здобув чималі статки. Протягом 2020–2021 років він інвестував понад $2 млн необґрунтованої готівки у зведення готелю з рестораном у селі Поляниця на Івано-Франківщині.

Аби приховати нелегальні статки, митник оформив нерухомість і земельні ділянки на близького родича. Водночас він продовжував особисто контролювати бізнес і отримувати прибутки від його діяльності аж до 2025 року.

У березні цього року правоохоронці повідомили експосадовцю про підозру, а вже в липні завершили розслідування. Тепер колишньому митнику загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

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