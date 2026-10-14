У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку

Унаслідок російської атаки загинули четверо людей, ще 41 людина постраждала.

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У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети в чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі.

Про це повідомляє ДСНС України.

До робіт залучали особовий склад і техніку ДСНС Харківщини, Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ" ДСНС України, частини швидкого реагування "ДЕЛЬТА" САЗ ОРС ЦЗ ДСНС України, а також комунальні служби міста.

Рятувальники розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції будинку.

Унаслідок російської атаки на Харків загинули четверо людей, ще 41 людина постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям.