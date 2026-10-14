У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети в чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі.
Про це повідомляє ДСНС України.
До робіт залучали особовий склад і техніку ДСНС Харківщини, Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ" ДСНС України, частини швидкого реагування "ДЕЛЬТА" САЗ ОРС ЦЗ ДСНС України, а також комунальні служби міста.
Рятувальники розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції будинку.
Унаслідок російської атаки на Харків загинули четверо людей, ще 41 людина постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям.
- Ввечері, 12 жовтня, росіяни атакували Холодногірський район Харкова. Серед поранених рятувальник.