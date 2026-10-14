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РФ створює умови, несумісні з виживанням цивільних у Бериславі на Херсонщині, – прокуратура

Російські військові систематично обстрілюють місто та мінують території, через що евакуація населення суттєво ускладнена.

РФ створює умови, несумісні з виживанням цивільних у Бериславі на Херсонщині, – прокуратура
Фото: Поліція Херсонської області

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливого воєнного злочину російських військових у Бериславі та прилеглих населених пунктах. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У місті та навколишніх населених пунктах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення, фіксують критичну гуманітарну ситуацію.

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Після деокупації територій у листопаді 2022 року російські військові систематично обстрілюють ці населені пункти та здійснюють дистанційне мінування. Через це евакуація цивільного населення суттєво ускладнена.

Наразі у Бериславі залишаються близько 300 цивільних, серед них двоє дітей.

За даними прокуратури, сукупність цих обставин може свідчити про умисне створення російськими військовими умов, несумісних із виживанням цивільного населення. Йдеться, зокрема, про обмеження доступу до життєво необхідних ресурсів і постійне ураження цивільної інфраструктури.

Досудове розслідування розпочали за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Його перебіг контролює керівництво Херсонської обласної прокуратури.

  • Про критичну ситуацію в окупованих Олешках на ТОТ Херсонщини, читайте у матеріалі LB.ua "Ми, звісно, виживемо… або ні". Що відбувається в окупованих Олешках".
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