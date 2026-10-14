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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі

Ще двоє чоловіків дістали поранення через вибух невідомого предмета у Дергачівській громаді.

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі
Фото: ДСНС

14 жовтня у селі Сподобівка Шевченківської громади Харківської області чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет. Він загинув на місці.

Про це повідомили у ДСНС у Харківській області.

"Трагедія сталася сьогодні в селі Сподобівка Шевченківської громади Куп’янського району. Чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет і загинув", – ідеться у повідомленні.

Також у Слатиному Дергачівської громади через вибух невідомого предмета поранень зазнали двоє чоловіків віком 30 та 59 років.

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