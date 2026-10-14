На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі

14 жовтня у селі Сподобівка Шевченківської громади Харківської області чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет. Він загинув на місці.
Про це повідомили у ДСНС у Харківській області.
"Трагедія сталася сьогодні в селі Сподобівка Шевченківської громади Куп’янського району. Чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет і загинув", – ідеться у повідомленні.
Також у Слатиному Дергачівської громади через вибух невідомого предмета поранень зазнали двоє чоловіків віком 30 та 59 років.
- Російські військові завдали удару по колоні з мирними жителями, які виїжджали з околиць Куп’янська на Харківщині під час евакуації.