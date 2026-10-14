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На Харківщині до 15 років ув'язнення засудили експоліцейську, яка роздавала російські паспорти в окупованому Куп’янську

55-річну жінку заочно визнали винною у державній зраді та колабораціонізмі.

На Харківщині до 15 років ув'язнення засудили експоліцейську, яка роздавала російські паспорти в окупованому Куп’янську
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині експоліцейську заочно засудили до 15 років ув’язнення. Зрадниця під час окупації Куп’янська видавала місцевим жителям російські паспорти. Її визнали винною у державній зраді та колабораційній діяльності. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2022 року, під час окупації Куп’янська, тодішня інспекторка місцевого слідчого відділу поліції добровільно перейшла на бік Росії. За вказівкою окупантів вона агітувала знайомих і місцевих жителів отримувати російське громадянство, консультувала їх та особисто видавала паспорти РФ.

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Згодом жінка обійняла посаду виконувачки обов’язків старшого інспектора відділу міграційної служби в незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". На підтвердження своїх повноважень вона отримала службове посвідчення.

Пізніше експоліцейська стала заступницею начальника відділу з питань міграції. За роботу в окупаційній структурі щомісяця отримувала 50 тисяч рублів.

Під час контрнаступу ЗСУ жінка втекла до Росії. З лав Нацполіції її звільнили. Навесні 2024 року їй заочно повідомили про підозру, а згодом оголосили в розшук.

13 жовтня 2026 року суд визнав 55-річну жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в правоохоронних органах протягом 15 років. Також її позбавили спеціального звання капітана поліції.

Оскільки засуджена переховується від українського правосуддя, строк відбування покарання обчислюватимуть із дня її фактичного затримання.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР у Полтаві. Оперативний супровід забезпечували співробітники ДБР та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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