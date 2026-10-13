Прокуратури довели в суді вину 23-річного чоловіка, який скористався довірою матері безвісти зниклого військовослужбовця та викрав майже 470 тисяч гривень державних виплат. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Про це повідомли у Офісі генпрокурора.

У червні минулого року жінка попросила сина своєї знайомої допомогти їй зняти готівку в банкоматі. Для цього вона надала йому необхідні персональні дані.

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Скориставшись отриманою інформацією, чоловік встановив банківський застосунок на власному телефоні та підключив його до рахунку потерпілої. Протягом наступних п’яти місяців він без її відома переказував кошти на інші рахунки й витрачав на власні потреби.

Про крадіжку жінка дізналася під час чергової покупки, після чого звернулася до банку.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, і 6 жовтня 2026 року його засуджено за крадіжку у великих розмірах та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України).

Крім ув’язнення, чоловікові на один рік заборонили обіймати посади або займатися діяльністю, пов’язаною з інформаційними системами та електронними комунікаційними мережами.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.