ВР прийняла законопроєкт про прощення адміністрування ПДВ для бізнесу

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Сьогодні, 13 жовтня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування ПДВ для бізнесу.

Про це повідомили у телеграм-каналі ВР.

За проголосували 264 народних депутатів.

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Документ передбачає розвиток електронної взаємодії між платниками податків і контролюючими органами, а також удосконалення податкової звітності та оформлення податкових накладних.

Як йдеться у пояснювальній записці, документом пропонується підвищення порогу для податкових перевірок, зокрема збільшити з 100 тис. грн до 1 млн грн суму бюджетного відшкодування ПДВ та/або від’ємного значення ПДВ, яка є підставою для документальної позапланової перевірки.

Також пропонують дозволити фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим платниками ПДВ, самостійно обирати звітний період: місяць або квартал.

У документі йдеться про розширення функціоналу електронного кабінету платника податків та запровадження можливості автоматичного попереднього заповнення податкових декларацій і накладних на основі даних, які вже є в інформаційних системах податкових органів.

Документ передбачає і інші зміни: