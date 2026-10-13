ВР прийняла законопроєкт про прощення адміністрування ПДВ для бізнесу

Сьогодні, 13 жовтня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування ПДВ для бізнесу.
Про це повідомили у телеграм-каналі ВР.
За проголосували 264 народних депутатів.
Документ передбачає розвиток електронної взаємодії між платниками податків і контролюючими органами, а також удосконалення податкової звітності та оформлення податкових накладних.
Як йдеться у пояснювальній записці, документом пропонується підвищення порогу для податкових перевірок, зокрема збільшити з 100 тис. грн до 1 млн грн суму бюджетного відшкодування ПДВ та/або від’ємного значення ПДВ, яка є підставою для документальної позапланової перевірки.
Також пропонують дозволити фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим платниками ПДВ, самостійно обирати звітний період: місяць або квартал.
У документі йдеться про розширення функціоналу електронного кабінету платника податків та запровадження можливості автоматичного попереднього заповнення податкових декларацій і накладних на основі даних, які вже є в інформаційних системах податкових органів.
Документ передбачає і інші зміни:
- надати право платникам податку на додану вартість складати не пізніше останнього дня місяця зведену податкову накладну у разі здійснення постачання товарів / послуг покупцям – особам, не зареєстрованим як платники податку на додану вартість, та/або отримання від таких покупців попередньої оплати за товари / послуги;
- удосконалити існуючий тимчасовий механізм стимулювання добровільної сплати платниками податків податкових зобов’язань, нарахованих за результатами документальних перевірок у період дії воєнного стану;
- спростити перенесення від’ємного значення податку на додану вартість у разі перетворення платника податку шляхом незастосування документальної перевірки за умови його своєчасної перереєстрації.