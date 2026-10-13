Парламент прийняв за основу закон про удосконалення доступу до банківської таємниці

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Сьогодні, 13 жовтня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про удосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України.

Як стало відомо із трансляції засідання, йдеться про законопроєкт № 15555.

За проголосували 284 народні депутати.

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Документ приводить українське законодавство відповідно до вимог ЄС щодо банківського регулювання та професійної таємниці.

Законопроєктом пропонується встановити заборону для доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яку буде отримувати НБУ від органів банківського нагляду інших держав у цивільному та господарському судочинстві.

Також пропонується, що Національний банк України матиме право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману ним від органу банківського нагляду іншої держави, не тільки виключно за згодою такого органу, але й для цілей, наведених у такій згоді.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що у 2016 році Європейське банківське управління (EBA) негативно оцінило відповідність українського законодавства європейським вимогам щодо конфіденційності банківської інформації.

EBA визначило три основні невідповідності:

надто широке коло органів, яким НБУ може надавати конфіденційну інформацію,

доступ до банківської таємниці для всіх судів, тоді як європейські правила передбачають обмежене коло судів, які можуть отримувати таку інформацію;

відсутність вимоги про пряму згоду іноземного органу банківського нагляду на розкриття переданої ним конфіденційної інформації.

Негативна оцінка EBA ускладнювала обмін інформацією між НБУ та центральними банками й фінансовими регуляторами держав ЄС. Зокрема, український регулятор отримував відмови в наданні даних, необхідних для банківського нагляду та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.