«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
ГоловнаПраво

Парламент прийняв за основу закон про удосконалення доступу до банківської таємниці

Підтримали документ 284 депутати. 

Парламент прийняв за основу закон про удосконалення доступу до банківської таємниці
Ілюстративне фото
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Сьогодні, 13 жовтня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про удосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України. 

Як стало відомо із трансляції засідання, йдеться про законопроєкт № 15555.

За проголосували 284 народні депутати.

Реклама

Документ приводить українське законодавство відповідно до вимог ЄС щодо банківського регулювання та професійної таємниці.

Законопроєктом пропонується встановити заборону для доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яку буде отримувати НБУ від органів банківського нагляду інших держав у цивільному та господарському судочинстві.

Також пропонується, що Національний банк України матиме право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману ним від органу банківського нагляду іншої держави, не тільки виключно за згодою такого органу, але й для цілей, наведених у такій згоді.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що у 2016 році Європейське банківське управління (EBA) негативно оцінило відповідність українського законодавства європейським вимогам щодо конфіденційності банківської інформації.

EBA визначило три основні невідповідності: 

  • надто широке коло органів, яким НБУ може надавати конфіденційну інформацію, 
  • доступ до банківської таємниці для всіх судів, тоді як європейські правила передбачають обмежене коло судів, які можуть отримувати таку інформацію;
  • відсутність вимоги про пряму згоду іноземного органу банківського нагляду на розкриття переданої ним конфіденційної інформації.

Негативна оцінка EBA ускладнювала обмін інформацією між НБУ та центральними банками й фінансовими регуляторами держав ЄС. Зокрема, український регулятор отримував відмови в наданні даних, необхідних для банківського нагляду та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies