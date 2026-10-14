СБУ затримала агента ФСБ, який намагався активувати для росіян 148 Starlink

18-річний агент ФСБ у Києві оформив 15 терміналів Starlink на родичів і знайомих, а також готувався зареєструвати ще 133 пристрої.

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Контррозвідка СБУ запобігла реєстрації великої партії супутникових терміналів Starlink для РФ. За даними слідства, пристрої окупанти планували використовувати для підготовки бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Завдання російської спецслужби виконував 18-річний колишній студент столичного коледжу. Він потрапив у поле зору ФСБ, коли після навчання на електрозварника шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Там із ним зв’язався представник російської спецслужби та запропонував співпрацю за гроші.

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За кілька днів після вербування хлопець оформив 15 терміналів Starlink, використовуючи паспортні дані родичів і знайомих. Згодом він підготував підставні персональні дані для реєстрації ще 133 пристроїв.

Контррозвідники СБУ задокументували діяльність агента та затримали його поблизу поштового відділення, де він планував активувати нову партію терміналів. Також правоохоронці заблокували раніше оформлені Starlink, реквізити яких затриманий передав своєму куратору з Росії через месенджер.

Під час обшуків у нього вилучили кілька смартфонів із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.