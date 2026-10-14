Росія атакувала транспортне підприємство на Кіровоградщині

Влучання зафіксували у Кропивницькому районі. Загиблих і травмованих немає.

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Російські війська атакували Кіровоградську область. Влучання зафіксували на території одного з транспортних підприємств у Кропивницькому районі.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог атакує Кіровоградщину. Є влучання по одному з транспортних підприємств у Кропивницькому районі", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не загинув і не зазнав травм. Інформація уточнюється.