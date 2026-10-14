Росія атакувала транспортне підприємство на Кіровоградщині

Російські війська атакували Кіровоградську область. Влучання зафіксували на території одного з транспортних підприємств у Кропивницькому районі.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог атакує Кіровоградщину. Є влучання по одному з транспортних підприємств у Кропивницькому районі", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не загинув і не зазнав травм. Інформація уточнюється.
- Вранці 7 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру Олександрії на Кіровоградщині. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.Також через атаку загорівся дах приватного житлового будинку. У Світловодську зафіксували падіння уламків на відкритій території.