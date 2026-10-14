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Зовнішня розвідка: Зростання цін на нафту не врятувало бюджет Росії від падіння доходів

Ситуацію суттєво ускладнює скорочення внутрішньої переробки нафти і дефіцит пального.

Зовнішня розвідка: Зростання цін на нафту не врятувало бюджет Росії від падіння доходів
російська нафта
Фото: EPA/UPG

Різке вересневе подорожчання нафти не принесло очікуваного прибутку російському бюджету. 

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Кремль змушений повертати нафтовим компаніям майже половину отриманих податків у вигляді компенсацій за підтримку внутрішнього ринку пального.

У вересні валові нафтогазові надходження досягли близько $10,16 млрд. Проте після виплати усіх компенсацій і відрахувань до бюджету потрапило лише $5,28 млрд. Це на 22,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Основна причина полягає у зростанні виплат за так званим паливним демпфером, які у вересні підскочили до $3,56 млрд, оновлюючи максимум із квітня 2022 року. Чим вищою є ціна нафти на світовому ринку, тим більшу різницю з внутрішніми цінами держава має відшкодовувати виробникам.

Ситуацію суттєво ускладнює скорочення внутрішньої переробки нафти і дефіцит пального. Через це Росія обмежує власний експорт нафтопродуктів і збільшує імпорт, а компенсації з федерального бюджету поширили зокрема й на імпортне пальне.

За перші дев'ять місяців цього року нафтогазові доходи російської скарбниці впали на 17,2% у річному вимірі — до $63,82 млрд. Водночас нафтові компанії отримали з бюджету близько $25,7 млрд компенсаційних виплат. Через ці тенденції Мінфін РФ вже знизив річний прогноз нафтогазових доходів на 14,5%. Наразі скорочення переробки та постійні перебої на НПЗ перетворюють високі ціни на нафту з джерела прибутку на додатковий тягар для російського бюджету.

  • Тим часом США і Росія домовилися про початкове постачання понад 300 тисяч тонн дизельного пального для американського та світового ринків. Президент США Дональд Трамп пояснив це рішення прагненням знизити ціни на енергоносії в Сполучених Штатах.
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