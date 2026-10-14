Зовнішня розвідка: Зростання цін на нафту не врятувало бюджет Росії від падіння доходів

Різке вересневе подорожчання нафти не принесло очікуваного прибутку російському бюджету.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Кремль змушений повертати нафтовим компаніям майже половину отриманих податків у вигляді компенсацій за підтримку внутрішнього ринку пального.

У вересні валові нафтогазові надходження досягли близько $10,16 млрд. Проте після виплати усіх компенсацій і відрахувань до бюджету потрапило лише $5,28 млрд. Це на 22,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Основна причина полягає у зростанні виплат за так званим паливним демпфером, які у вересні підскочили до $3,56 млрд, оновлюючи максимум із квітня 2022 року. Чим вищою є ціна нафти на світовому ринку, тим більшу різницю з внутрішніми цінами держава має відшкодовувати виробникам.

Ситуацію суттєво ускладнює скорочення внутрішньої переробки нафти і дефіцит пального. Через це Росія обмежує власний експорт нафтопродуктів і збільшує імпорт, а компенсації з федерального бюджету поширили зокрема й на імпортне пальне.

За перші дев'ять місяців цього року нафтогазові доходи російської скарбниці впали на 17,2% у річному вимірі — до $63,82 млрд. Водночас нафтові компанії отримали з бюджету близько $25,7 млрд компенсаційних виплат. Через ці тенденції Мінфін РФ вже знизив річний прогноз нафтогазових доходів на 14,5%. Наразі скорочення переробки та постійні перебої на НПЗ перетворюють високі ціни на нафту з джерела прибутку на додатковий тягар для російського бюджету.