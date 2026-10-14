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На підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати 71,3 тисячі людей. За два тижні жовтня регіон самостійно залишили або з нього евакуювали 4340 мешканців.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

"На підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати 71300 людей. За два тижні жовтня за межі регіону самостійно виїхали або були евакуйовані 4340 мешканців", – ідеться у повідомленні.

Найактивніше з початку жовтня виїжджали жителі Краматорської громади, звідти евакуювалися близько 2,1 тисячі людей. Із Слов’янської громади виїхали 700 мешканців.

Також активніше почали виїжджати жителі Олександрівської та Новодонецької громад, які розташовані далі від лінії фронту.

Загалом на підконтрольній Україні території Донеччини залишаються 3069 дітей.