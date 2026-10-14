Литва заморозила активи російських олігархів Фрідмана та Усманова

Вільнюс запровадив національні санкції проти Михаїла Фрідмана й Алішера Усманова після їхнього виключення із санкційного списку ЄС.

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Литва заморозила активи російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку ЄС.

Про це у соцмережі "X" повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

За словами Будріса, Литва застосувала до олігархів національний режим санкцій.

Глава литовського МЗС назвав виключення Фрідмана й Усманова із санкційного списку ЄС неправильним сигналом.

Він наголосив, що санкційний тиск на Росію та осіб, які сприяють веденню війни проти України, потрібно посилювати й підтримувати на постійній основі.

The Kremlin’s war against #Ukraine is sustained by powerful interests that continue to benefit from and support Russia’s aggression. When two influential Russian oligarchs were removed from the #EU sanctions list, it sent the wrong signal. #Lithuania is taking action and will not look away. Today, we froze the assets of Mikhail Fridman and Alisher Usmanov under our national sanctions regime. Sanctions pressure on Russia and its war enablers must be strengthened and sustained. — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) October 14, 2026