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Литва заморозила активи російських олігархів Фрідмана та Усманова

Вільнюс запровадив національні санкції проти Михаїла Фрідмана й Алішера Усманова після їхнього виключення із санкційного списку ЄС.

Литва заморозила активи російських олігархів Фрідмана та Усманова
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва заморозила активи російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку ЄС. 

Про це у соцмережі "X" повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

За словами Будріса, Литва застосувала до олігархів національний режим санкцій.

Глава литовського МЗС назвав виключення Фрідмана й Усманова із санкційного списку ЄС неправильним сигналом. 

Він наголосив, що санкційний тиск на Росію та осіб, які сприяють веденню війни проти України, потрібно посилювати й підтримувати на постійній основі.

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