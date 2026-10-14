Інженера OpenAI спіймали на встановленні пристрою для прослуховування, його заарештували

Розробник ChatGPT компанія OpenAI повідомила про арешт свого співробітника після того, як в одному з офісів компанії в Сан-Франциско було виявлено “складний записувальний пристрій”.

Про це повідомляє DW.

Кримінальну скаргу подали до федерального суду Сан-Франциско у п’ятницю – через тиждень після виявлення пристрою в конференц-залі. У документі йшлося про арешт 35-річного громадянина Саудівської Аравії, який працював інженером.

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Після виявлення пристрою компанія повідомила про знахідку ФБР і звільнила співробітника. Наразі триває федеральне розслідування.

Підозрюваному, який постав перед судом у вівторок, висунуто обвинувачення у використанні або спробі використання електронного, механічного чи іншого пристрою для перехоплення усних розмов.

У кримінальній скарзі не уточнюється, що саме підозрюваний міг планувати робити із записами.

Однак у документі зазначено, що він використовував спеціальний інструмент для отримання інформації про адреси будівель компанії, розташування та місткість конференц-залів, а також графіки проведення зустрічей.

В OpenAI повідомили, що пристрій виявили через кілька днів після того, як підозрюваний, імовірно, його встановив.

“Наразі ми не маємо жодних свідчень того, що ця особа отримала несанкціонований доступ до ваг моделей, вихідного коду чи даних клієнтів або ж викрала їх”, – зазначив представник компанії.

За інформацією Міністерства юстиції США, підозрюваний загорнув USB-пристрій у туалетний папір і сховав його всередині телевізора у конференц-залі для керівництва.

Його неодноразово фіксували камери поблизу цього приміщення, хоча він не мав дозволу бути присутнім на нарадах, які там проводилися. Після цього у залі встановили ще одну камеру, яка зафіксувала, як підозрюваний перевіряє схований пристрій.