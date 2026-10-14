​Румунія піднімала винищувачі F-16 через повітряну ціль біля кордону з Україною

Вранці 14 жовтня румунські військові зафіксували повітряну ціль поблизу кордону з Румунією. Для спостереження за нею в повітря підняли два винищувачі F-16.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.
Жителів східної та північної частин повіту Тулча попередили про небезпеку.
О 10:19 за місцевим часом населенню надіслали сповіщення RO-Alert. За даними румунського оборонного відомства, повітряна ціль ненадовго увійшла в повітряний простір країни в районі на схід від міста Суліна над Чорним морем, після чого перемістилася в повітряний простір України.
Згодом ціль збила українська протиповітряна оборона. Повітряну тривогу в Румунії скасували об 11:22.
- У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії 5 жовтня безпілотник влучив у турецьке зернове судно Royad Mammadov, яке затонуло внаслідок удару. Загинули двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати.
- Раніше в серпні інше судно біля узбережжя Румунії загорілося і згодом затонуло. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що судно, ймовірно, було уражене.