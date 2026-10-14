​Румунія піднімала винищувачі F-16 через повітряну ціль біля кордону з Україною

Об'єкт через кілька хвилин повернувся на територію України, де його збила ППО.

Вранці 14 жовтня румунські військові зафіксували повітряну ціль поблизу кордону з Румунією. Для спостереження за нею в повітря підняли два винищувачі F-16.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Жителів східної та північної частин повіту Тулча попередили про небезпеку.

О 10:19 за місцевим часом населенню надіслали сповіщення RO-Alert. За даними румунського оборонного відомства, повітряна ціль ненадовго увійшла в повітряний простір країни в районі на схід від міста Суліна над Чорним морем, після чого перемістилася в повітряний простір України.

Згодом ціль збила українська протиповітряна оборона. Повітряну тривогу в Румунії скасували об 11:22.