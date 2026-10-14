Саудівська Аравія скасувала смертний вирок чоловікові, винесений через коментар у Facebook

Апеляційний суд визнав його винним у богохульстві проти ісламу та пророка Мухаммеда.

Верховний суд Саудівської Аравії скасував сьогодні смертний вирок, винесений трудовому мігранту зі Шрі-Ланки через коментар у Facebook.

Про це пише BBC з посиланням на МЗС Шрі-Ланки.

27-річного Аноджана Сіварасу було засуджено до смертної кари у вересні після того, як апеляційний суд Саудівської Аравії визнав його винним у богохульстві проти ісламу та пророка Мухаммеда через згаданий коментар.

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Ця справа викликала значний резонанс на Шрі-Ланці та спонукала до дипломатичних зусиль із метою домогтися помилування.

Наприкінці червня в соціальних мережах набуло поширення відео, на якому молодий мусульманин копнув собаку, що йшов за групою індуїстських паломників. Це спровокувало суперечки на релігійному ґрунті в інтернеті.

Під час цієї дискусії один із користувачів опублікував образливі висловлювання щодо індуїстського божества, у відповідь Сівараса написав коментар тамільською мовою з образою на адресу пророка Мухаммеда.

Хоча Сівараса швидко видалив коментар і опублікував відео з вибаченнями, скриншот його допису потрапив до уваги роботодавця та саудівських посадовців, що призвело до його арешту в липні.

Наразі невідомо, чи відбуватимуться подальші судові процеси, чи залишиться Сівараса під вартою і як довго це триватиме. Раніше Кримінальний суд Аль-Ахси засудив його до п’яти років ув’язнення та штрафу в розмірі трьох мільйонів саудівських ріалів (800 тисяч доларів США).