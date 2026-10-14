Американський президент при цьому не навів жодних подробиць про те, які компанії будуть залучені, де проводитиметься розвідка або коли розпочнуться операції.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії розпочнеться масштабна розвідка нафти, газу та корисних копалин, пише DW.

Трамп не навів жодних подробиць про те, які компанії будуть залучені, де проводитиметься розвідка або коли розпочнуться операції.

“Масштабна розвідка нафти, газу та корисних копалин готується до початку в нашій новій та прекрасній Гренландії!”, — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

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Він додав, що, на думку експертів, Гренландія містить одні з найбільших у світі родовищ легкодоступної нафти.

Зазначимо, вважається, що Гренландія має значні невикористані запаси нафти, але їхня комерційна життєздатність залишається невизначеною через високі витрати на видобуток, суворі арктичні умови та екологічні обмеження.

У Гренландії не налагоджено жодного комерційного видобутку нафти.

Острів має значні мінеральні ресурси, зокрема рідкоземельні елементи, що використовуються в електроніці, технологіях відновлюваної енергетики та військовій техніці.

Влітку з’явилася інформація, що одна з американських нафтових компаній готується до проведення робіт у віддаленому районі Східної Гренландії. Це викликало занепокоєння серед місцевих жителів і влади.

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