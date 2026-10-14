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​У Болгарії невідомі підпалили антени Starlink, яких використовують під час війни в Україні

Поліція прибула на місце інциденту із запізненням, заявив болгарський депутат Івайло Мірчев.

​У Болгарії невідомі підпалили антени Starlink, яких використовують під час війни в Україні
Starlink, фото ілюстративне
Фото: Дія

На секретному об'єкті поблизу Софії двоє чоловіків у масках умисно підпалили 11 із 17 антен зв'язку супутникової системи Starlink компанії SpaceX. 

Про це повідомив депутат болгарського парламенту від партії «Так, Болгарія» Івайло Мірчев на своїй фейсбук-сторінці.

Ці наземні станції слугують основною ланкою для з'єднання із супутниками Ілона Маска, які активно задіяні, зокрема, й у війні в Україні. 

Політик наголосив, що ні Міністерство внутрішніх справ Болгарії, ні місцеві медіа взагалі не повідомляли про цю надзвичайну подію, ніби її не було. При цьому лише кілька днів тому під час засідання Консультативної ради з національної безпеки керівник Державного агентства національної безпеки переконував, що контррозвідка активно протидіє російським саботажам.

Мірчев разом із колегою Божидаром Божановим вже направили офіційні парламентські запити до спецслужб та МВС із вимогою пояснити, чи отримувала Болгарія попередження від партнерів, чи знала про підготовку диверсії та чому поліція прибула на місце із запізненням. Додаткові деталі справи депутати обіцяють оприлюднити у парламенті.

  • Наприкінці вересня аналогічна ситуація сталася з наземною станцією Starlink у Польщі. Польська прокуратура офіційно розслідує версію щодо причетності російських спецслужб.
  • Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомляв, що у Німеччині силовики затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі польської станції Starlink. 
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