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Трамп "грає в російську рулетку" напередодні виборів до Конгресу США, – Axios

Трамп ризикує посилити розкол серед республіканців напередодні проміжних виборів через поступки Кремлю та критику України.

Трамп "грає в російську рулетку" напередодні виборів до Конгресу США, – Axios
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп за три тижні до проміжних виборів до Конгресу США, відновив контакти з російським диктатором Владіміром Путіним і за 5 днів зробив низку заяв вигідних Москві, пише Axios.

У п’ятницю Трамп оголосив про домовленість, яка передбачає вихід мільйонів тонн російського дизельного пального на світові ринки. Це може послабити санкційний тиск на Москву та збільшити її доходи від енергетичного експорту.

У суботу американський лідер розкритикував президента України Володимира Зеленського через удари по російських нафтопереробних заводах і заявив, що Києву потрібно змінити керівництво.

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У неділю Трамп оголосив про так зване "енергетичне перемир’я". Водночас Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

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У понеділок президент США відкинув повідомлення розвідки про те, що Росія передає Ірану інформацію про американські військові об’єкти. А у вівторок знову захистив домовленість щодо російського дизельного пального, відкинувши побоювання, що отримані кошти можуть фінансувати російську воєнну машину.

Такі кроки викликали критику з боку представників обох партій. Зокрема, сенатори-республіканці назвали домовленість щодо дизельного пального "зрадою" та "подарунком противнику".

Водночас аналітики енергетичного ринку сумніваються, що збільшення поставок російського дизельного пального суттєво знизить ціни на пальне у США, які зросли через війну з Іраном.

За оцінкою Axios, дії Вашингтона також створюють напруження у відносинах із європейськими союзниками по НАТО, які стикаються з російськими диверсіями, кібератаками та вторгненнями безпілотників.

Ставлення Трампа до Путіна давно викликає суперечки в американській політиці. Ці дискусії загострилися ще у 2016 році, коли Росію звинуватили у втручанні в президентські вибори у США.

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У Білому домі заявили, що домовленість щодо дизельного пального має допомогти знизити витрати американських фермерів, перевізників і родин. Речниця адміністрації Анна Келлі також зазначила, що Трамп закликає обидві сторони російсько-української війни припинити удари по нафтопереробних заводах.

Ці рішення несуть в собі політичні ризики для республіканців напередодні проміжних виборів. Втрата контролю над Конгресом може ускладнити реалізацію законодавчої програми Трампа та посилити парламентський контроль над його адміністрацією.

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